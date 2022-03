Reuters: VS willen af van normale handelsbetrekkingen met Rusland

De Amerikaanse president Joe Biden zal later op vrijdag naar verluidt oproepen om de normale handelsbetrekkingen met Rusland te beëindigen vanwege de invasie in Oekraïne. Met die stap plaveit Biden de weg voor hogere heffingen op Russische importen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat hij gaat aankondigen dat hij de handelsprivileges van Rusland intrekt.

Met de stap willen de Verenigde Staten en hun bondgenoten de druk op de Russische president Vladimir Poetin vergroten om een einde te maken aan de grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Om de status van “permanente normale handelsbetrekkingen” met Rusland op te heffen is een besluit van het Congres nodig, aldus een hoge ambtenaar van de regering. Maar politici in beide huizen van het Congres hebben al hun steun voor zo’n maatregel uitgesproken.

Stevige sancties tegen Russische banken en elites, samen met exportcontroles op een hele reeks technologieën, zorgen al voor grote schade aan de Russische economie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt nu dat de economie dit jaar in een “diepe recessie” zal belanden.

In 2019 was Rusland de 26e grootste handelspartner van de Verenigde Staten. Destijds werd er over en weer voor zo’n 28 miljard dollar aan handel tussen de twee landen gedreven. De VS importeren vooral minerale brandstoffen, edelmetaal en edelsteen, ijzer en staal, meststoffen en chemicaliën uit Rusland. Die goederen kunnen nu met hogere heffingen worden geconfronteerd als het Congres ermee instemt om de handelsstatus van Rusland als begunstigde natie in te trekken.

Sommige Amerikaanse gouverneurs hebben uit solidariteit met het Oekraïense volk de door de overheid gerunde slijterijen al opgedragen te stoppen met de verkoop van wodka en gedistilleerde dranken van Russische makelij.