Onlinemarketingbedrijf moet dwangsom betalen vanwege misleiding

Onlinemarketingbedrijf Allfree misleidt volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) consumenten met websites die bemiddelen voor slotenmakers en andere spoeddiensten. Daarom moet de onderneming van de toezichthouder een dwangsom van 89.000 euro betalen. Zelf zegt Allfree “verbijsterd” te zijn en bezwaar te zullen maken tegen de geldstraf.

De reclame van het bedrijf is gericht op mensen die via het internet zoeken naar een bedrijf dat kan helpen bij problemen met bijvoorbeeld vergeten sleutels of een verstopt riool. De sites die Allfree heeft gemaakt bestaan vaak uit de naam van een plaats en een beroep, zoals amsterdam-elektricien.nl. Ze verwijzen mensen door naar een partij die de klus kan aannemen.

Maar het is soms helemaal niet duidelijk wie je uiteindelijk inschakelt voor het werk, vindt de ACM. De werkwijze van Allfree zou het veel moeilijker maken voor consumenten om te achterhalen met welk bedrijf je zaken doet. De waakhond eiste vorig jaar al dat Allfree zou stoppen met deze misleiding. Toen werd ook gezegd dat de onderneming tien weken lang een dwangsom moest betalen als geen gehoor werd gegeven aan de verzoeken. Volgens de ACM was Allfree aan het eind van die periode nog steeds niet gestopt met de misleidende websites.

“Allfree heeft wel aanpassingen gedaan, maar is ook doorgegaan met misleidende websites. We hebben meerdere keren laten weten dat er nog werk aan de winkel was. En dat de dwangsom elke week zou oplopen. Nu is het tijd om de dwangsom ook te innen”, zegt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh in een verklaring.

Directeur Kars Potze van Allfree is evenwel van mening dat hij alles heeft gedaan om de door de ACM gewenste aanpassingen door te voeren. Hij snapt daarom niet wat er nu nog mis zou zijn. “De ACM wil echter niet concretiseren op welke van onze meer dan tweeduizend websites ze hun claim nu nog baseren”, reageert hij. Potze wijst er ook op dat Allfree zeker niet het enige bedrijf is dat als bemiddelaar optreedt tussen consumenten en vakmensen.