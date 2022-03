WSJ: Foxconn praat met Saudi-Arabië over fabriek voor chips

Foxconn praat met Saudi-Arabië over een fabriek waar onder meer computerchips en schermen gemaakt kunnen worden, meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het Taiwanese bedrijf, dat onder meer iPhones assembleert voor Apple, maar ook spelcomputers voor Nintendo en Sony, zou daar 9 miljard dollar in willen investeren. Omgerekend is dat zo’n 8,2 miljard euro.

Foxconn wil in ruil voor de investering in de fabriek, die in de nieuw te bouwen stad Neom zou moeten komen, onder meer financiering krijgen. Ook zou het bedrijf belastingvoordelen en subsidies voor het gebruik van stroom en water willen hebben. Saudi-Arabië eist op zijn beurt dat twee derde van de producten uit de fabrieken door Foxconn zelf wordt gebruikt zodat er gegarandeerd een afnemer is.

Een deal zou voor zowel Foxconn als Saudi-Arabië goed uitkomen. Foxconn wil minder afhankelijk worden van productie in China vanwege de spanningen tussen dat land en de Verenigde Staten de afgelopen jaren. Bovendien wil het meer gaan doen dan alleen assembleren van elektronica en heeft het zijn zinnen gezet op het bouwen van elektrische auto’s. Saudi-Arabië probeert een techsector op te zetten om zo minder afhankelijk te zijn van olie.

Overigens heeft Foxconn nog andere opties als het niet tot een overeenkomst komt. Het bedrijf, dat officieel Hon Hai Precision Engineering heet, praat ook met de Verenigde Arabische Emiraten over een mogelijke fabriek in dat land.