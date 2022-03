RWE moet mogelijk geld opzijzetten om stijgende energieprijzen

RWE moet mogelijk geld opzijzetten om de risico’s van stijgende energieprijzen af te dekken. Het grootste risico voor het Duitse energieconcern is dat de import van Russisch gas op de lange termijn wordt ingeperkt vanwege de invasie van Oekraïne. Duitsland is voor meer dan de helft van zijn aardgas afhankelijk van Rusland.

De Europese Unie denkt de import van Russisch gas dit jaar al met bijna twee derde te kunnen verminderen. Aardgas wordt gebruikt voor verwarming maar ook om elektriciteit op te wekken. Stijgende prijzen zouden een aantal van de contracten van RWE onrendabel kunnen maken, staat in zijn jaarverslag. Het bedrijf gaf verder geen financiële details.

RWE heeft ook kolencentrales in Duitsland die meer energie zouden kunnen leveren als daarom wordt gevraagd door de Duitse overheid. Verder maakte het energiebedrijf bekend geen nieuwe contracten af te sluiten met Russische bedrijven.

RWE is ook in Nederland actief. Het bedrijf heeft onder meer een grote energiecentrale in de Groningse Eemshaven. Dat is de grootste kolencentrale van Nederland en die wordt omgebouwd naar een biomassacentrale. Op dit moment wordt 15 procent van de energie opgewekt met biomassa.