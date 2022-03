Aantal abonnees Videoland groeit in 2021 tot bijna 1,1 miljoen

Het aantal betalende kijkers van streamingdienst Videoland van RTL is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen tot bijna 1,1 miljoen. Dat meldt RTL Group, het moederbedrijf van onder meer een aantal Nederlandse tv-zenders, bij de jaarcijfers. Eind september telde Videoland al dik 1 miljoen abonnees, tegen zo’n 900.000 in 2020.

De groei van Videoland is deels te danken aan het derde seizoen van Mocro Maffia en de realityserie Temptation Island. In totaal zag RTL Group het aantal abonnees voor zijn videostreamingplatformen in Duitsland en Nederland vorig jaar met bijna 74 procent groeien tot 3,8 miljoen. Vooral het Duitse RTL+ kende een sterke groei. Het aantal betalende abonnees van de Duitse streamingdienst verdubbelde ruimschoots tot 2,7 miljoen.

Het Duitse mediabedrijf handhaafde daarbij de doelstelling van een groei van het totale aantal betalende kijkers voor RTL+ en Videoland tot 10 miljoen tegen eind 2026. De streamingdiensten moeten tegen die tijd goed zijn voor een omzet van 1 miljard euro en ook winstgevend zijn.

RTL Group boekte mede dankzij de stijging van de opbrengsten uit streamingdiensten een recordwinst van bijna 1,5 miljard euro in 2021. In 2020 was dat nog 625 miljoen euro. De omzet van de groep steeg met 10 procent tot 6,6 miljard euro. De omzet uit tv-reclames dikte met 16 procent aan en de omzet uit streaming steeg met 31 procent. Daarnaast haalde RTL Nederland een aanzienlijk hoger kijkersaandeel in 2021. RTL Deutschland zag het kijkersaandeel dalen door grote sportevenementen op de Duitse publieke zenders.

Voor dit jaar rekent het mediabedrijf op een verdere omzetgroei tot zo’n 7,4 miljard euro. RTL Group tekent daarbij aan dat het nog onduidelijk is wat de impact van de oorlog in Oekra├»ne op het consumentenvertrouwen, de inflatie en economische groei zal zijn.

Over de fusie tussen RTL en Talpa, die vorig jaar werd aangekondigd, deed het bedrijf geen nieuwe mededelingen. Het concern herhaalde dat de deal dient te worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten en handhaafde de verwachting dat de transactie in het derde kwartaal van 2022 zal worden afgerond.

De Nederlandse toezichthouder ACM liet eind januari weten een diepgaand onderzoek te doen naar de fusieplannen van RTL en Talpa. Daarbij wordt gekeken naar de gevolgen van de samenwerking voor adverteerders, tv-producenten, distributeurs van televisiekanalen en de consument.