Beurs in Hongkong ruim 6 procent omhoog

De aandelenbeurs in Hongkong schoot donderdag na opening omhoog. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde donderdagochtend (lokale tijd) 6,69 procent in de plus.

Woensdag stonden de beurzen ook flink in de plus nadat de Chinese vicepremier Liu He verklaarde dat de autoriteiten alles zullen doen om de aandelenmarkten in het land stabiel te houden en steun blijven bieden aan buitenlandse beursnoteringen van Chinese bedrijven.

De graadmeter kelderde dinsdag nog bijna 6 procent tot het laagste niveau sinds februari 2016.