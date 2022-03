Europese cloudbedrijven klagen over machtsmisbruik Microsoft

Het Franse cloudbedrijf OVH en twee Europese branchegenoten hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen Microsoft. De Europese bedrijven beschuldigen het Amerikaanse techconcern van “het ondermijnen van eerlijke concurrentie”. Ook zou Microsoft de keuze voor consumenten beperken.

De klacht, waarvan de Europese Commissie de ontvangst heeft bevestigd, werd afgelopen zomer al ingediend. De Europese mededingingswaakhond laat weten de zaak te zullen beoordelen. Als de commissie daar aanleiding toe ziet, kan ze een onderzoek beginnen.

OHV beklaagt zich bij de commissie over de wijze waarop Microsoft producten als zijn Office-kantoorsoftware in licentie geeft. Daardoor wordt het voor bedrijven duurder om andere clouddiensten te gebruiken dan de Azure-dienst van Microsoft, liet het bedrijf weten tegenover zakenkrant The Wall Street Journal. Ook werken Microsoft-producten minder goed als bedrijven een ander cloudaanbieder hebben dan het techconcern.

Microsoft laat in een reactie weten “continu bezig te zijn hoe het partners het beste kan ondersteunen en Microsoft-software beschikbaar te maken”. Daarbij wordt volgens het bedrijf ook gekeken naar ondersteuning voor klanten die andere aanbieders van clouddiensten gebruiken.