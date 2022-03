Turkse flitsbezorger Getir na investering 10,7 miljard euro waard

Flitsbezorger Getir is 10,7 miljard euro waard, werd duidelijk na een investeringsronde. Het Turkse bedrijf haalde bij geldschieters 768 miljoen dollar op, omgerekend ruim 695 miljoen euro. Dat geld wil Getir gebruiken om de verdere groei te bekostigen. Bij de vorige investeringsronde werd Getirs waarde nog op minder dan 7 miljard dollar geschat.

Het in 2015 opgerichte Getir houdt zich bezig met het razendsnel bezorgen van boodschappen. Daarmee is het bedrijf ook in Nederland actief. Getir is een van de grotere spelers op die markt, net als bijvoorbeeld het Duitse Gorillas.

De bedrijven proberen nu snel uit te breiden en door overnames op veel markten een leidende positie te krijgen. Daar is veel geld voor nodig, want de bedrijven zijn vaak verlieslatend. Pas bij grote marktaandelen en hogere tarieven zal het ze lukken om winstgevend te worden, waarschuwen experts. Die trekken een parallel met maaltijdbezorgers als Just Eat Takeaway en Deliveroo, die in de meeste gevallen nog niet winstgevend zijn.