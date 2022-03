KLM verhoogt ticketprijzen op verre vluchten om hoge olieprijs

Luchtvaartmaatschappij KLM verhoogt vanaf vrijdag de ticketprijzen voor langeafstandsvluchten vanwege de sterk gestegen olieprijzen. Ook de Franse zustermaatschappij Air France verhoogt haar prijzen. Dat bevestigde een woordvoerder van KLM na berichtgeving in diverse media.

Volgens KLM is de prijsverhoging afhankelijk van de bestemming en reisklasse. Zo stijgt de prijs voor een ticket in de economyclass voor een retourvlucht tussen Amsterdam en New York met 40 euro en die voor een ticket in de businessclass met 100 euro. De prijsverhoging geldt enkel voor nieuwe boekingen.

Brandstof is een belangrijke kostenpost voor luchtvaartmaatschappijen. Vanwege de oorlog in Oekraïne en zorgen over verstoringen van de Russische olieleveringen zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen. Daardoor nemen de kosten voor kerosine voor vliegtuigen toe, wat nu dus wordt doorberekend in de ticketprijzen door KLM en Air France.