Tientallen filialen Gall & Gall gaan vrijdagochtend later open

Tientallen winkels van Gall & Gall gaan vrijdagochtend twee uur later open. Dat meldt vakbond FNV. Het personeel van de slijterijketen is boos dat het bedrijf niet de loonsverhoging wil geven die wordt geëist.

Zo’n zeventig winkels van Gall & Gall blijven vrijdag langer dicht, zoals in Amsterdam, Haarlem, Eindhoven en Heerlen. Gall & Gall heeft in totaal meer dan 550 winkels in Nederland. “Het is nog geen drooglegging van het land, maar voor ons wel het begin van een reeks acties”, zegt winkelmanager Alexander van Stokkum in een toelichting. “Wij gaan net zo lang door tot Gall & Gall ons wil betalen wat wij verdienen.” Volgens FNV wordt er bijna nooit gestaakt in de winkelstraat.

FNV eist een loonsverhoging van 5 procent, maar de slijterij blijft bij een bod van 3,25 procent. Verder wilde de vakbond dat de salarissen vanaf oktober meestijgen met de inflatie en dat alle werknemers een coronabonus krijgen van 500 euro.

Gall & Gall is onderdeel van Ahold Delhaize. Er werken zo’n 1.800 mensen bij het bedrijf.