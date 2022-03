Boeing zakt op Wall Street na vliegtuigcrash in China

Vliegtuigfabrikant Boeing stond maandag onder druk op de beurzen in New York. Beleggers reageerden geschrokken op het neerstorten van een Boeing 737 in China. De stemming op Wall Street bleef verder terughoudend in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de Russische oorlog in Oekraïne. Ook lijken de markten even op adem te komen na de sterke opleving van vorige week.

Boeing zakte 4,5 procent. Een Boeing 737 van China Eastern Airlines is maandag neergestort in het zuiden van China. Volgens de luchtvaartautoriteiten zaten er 123 passagiers en negen bemanningsleden aan boord. Reddingswerkers zijn naar de rampplek gestuurd. Het verongelukte toestel was volgens Boeing geen 737 MAX. Dat toestel werd in maart 2019 wereldwijd aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken in korte tijd met dat type.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een fractie hoger op 34.766 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4476 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde een fractie tot 13.892 punten. Afgelopen week boekten de Amerikaanse beurzen de grootste weekwinst sinds november 2020.

Allegehany dikte ruim 25 procent aan. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beursmiljardair Warren Buffett, koopt de onderneming die onder meer een verzekeraar en een speelgoedmaker omvat voor 11,6 miljard dollar in contanten. Anaplan werd haast 28 procent meer waard. Het softwarebedrijf wordt voor 10,7 miljard dollar opgekocht door de private investeringsmaatschappij Thoma Bravo.

Nielsen Holdings kelderde 10,5 procent. Het marktonderzoeksbureau heeft een overnamebod van zo’n 9,1 miljard dollar van een groep private investeerders afgewezen. Het bedrijf dat vooral bekend is van zijn kijk- en luisteronderzoeken, vindt het bod te laag.

General Motors verloor 1,3 procent. De autofabrikant koopt voor 2,1 miljard dollar het belang van de Japanse techinvesteerder SoftBank in het bedrijfsonderdeel Cruise, dat zich richt op zelfrijdende auto’s. Ook investeert GM 1,35 miljard dollar extra in de divisie om het wegvallen van de investeringen door SoftBank te compenseren.

Sportmerk Nike, dat na de slotbel met resultaten komt, steeg 0,2 procent.

De olieprijzen zaten in de lift na berichten dat de Europese Unie een verbod op de import van Russische olie zou overwegen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,8 procent meer op 108,72 dollar en Brentolie werd 4,2 procent duurder op 112,45 dollar per vat. De euro was 1,1035 dollar waard tegen 1,1059 dollar op vrijdag.