India praat met Egypte over graanexport

India is in gesprek met Egypte om graan naar dat land te gaan exporteren. Ook met China en Turkije worden gesprekken gevoerd. Daarmee vult India een deel van de rol in die Oekraïne als belangrijke graanexporteur had. Door de Russische inval in Oekraïne heeft dat laatste land de export echter stilgelegd.

Egypte is de grootste importeur van graan ter wereld. India is de op een na grootste graanproducent. De Indiase overheid heeft al toegezegd dat er voldoende capaciteit op het spoor zal worden vrijgemaakt om graanleveringen op te kunnen voeren. Het land praat verder nog met landen als Bosnië, Soedan, Nigeria en Iran over graanleveringen.

Eerder waarschuwden al diverse instanties dat de noodgedwongen stopzetting van graanleveranties door Oekraïne in verschillende landen voor problemen kan gaan zorgen. Met name arme landen in Afrika en Azië zouden daaronder kunnen leiden. India voert ondertussen de graanproductie op en kan dus een groter deel van de export op zich nemen. Het land verwacht voor dit jaar een recordoogst van 111,3 miljoen ton tarwe.