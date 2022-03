Kremlin waarschuwt: importverbod olie treft vooral Europa zelf

Een Europees embargo op Russische olie treft weliswaar Rusland en de wereldoliemarkt, maar vooral Europa zelf zal er last van hebben in de vorm van stijgende prijzen en mogelijke tekorten aan brandstof. Daarvoor waarschuwt het Kremlin nu Europese regeringsleiders praten over nieuwe verdergaande sancties tegen Rusland.

Bij die gesprekken zou een importverbod op Russische olie op tafel liggen, meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden. Vooral Baltische staten zouden op zo’n embargo aandringen.

Volgens Moskou ondermijnt Europa met een importverbod de eigen energiebalans. Andere landen, zoals de Verenigde Staten, hebben geen last van de gevolgen van zo’n embargo. “Zij zullen zich veel beter voelen dan de Europeanen”, stelt Vladimir Poetins woordvoerder Dmitri Peskov. De VS produceren zelf veel olie en importeren sowieso veel minder olie uit Rusland.

De waarschuwing van Rusland valt niet los te zien van het belang van de olie-industrie voor het land. Rusland verdient veel geld aan de verkoop van olie, zeker met de huidige hoge olieprijzen, en heeft dat ook nodig om de dure oorlog in Oekraïne vol te kunnen houden. Zeker nu een deel van zijn reserves, die door de centrale bank werd aangehouden in de vorm van tegoeden bij andere centrale banken in het Westen, zijn bevroren als onderdeel van de sancties tegen het land.

Tot nu toe wilde Europa niet aan sancties op Russisch olie en gas omdat de landen van de Europese Unie daar te afhankelijk van zijn. Met name de buurlanden van Oekraïne, voormalige Sovjet-staten en landen uit het voormalige Warschaupact dringen nu aan op strengere maatregelen. Dat wordt ingegeven door de meedogenloosheid van de Russische aanvallen op Oekraïense steden.