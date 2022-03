Brussel: vul gasreservoirs minstens 80 procent voor de winter

De gasreservoirs van EU-landen moeten bij het aanbreken van komende winter voor 80 procent gevuld zijn, als het aan de Europese Commissie ligt. De verplichte voorraad wordt de winters erna nog verhoogd tot 90 procent, als de lidstaten en het Europees Parlement instemmen.

Die verplichting moet ervoor zorgen dat de Europese Unie niet in de kou komt te zitten als de volgende winter minder zacht uitvalt dan het afgelopen seizoen. De aanvoer van gas is onzeker geworden door de oorlog van Rusland, de voornaamste leverancier, tegen Oekraïne.

Aardgas is door die spanningen nog vele malen duurder geworden dan het de laatste tijd al was. Om de problemen te verlichten die burgers en bedrijven daardoor ondervinden, oppert de commissie op verzoek van de lidstaten een aantal aanvullende maatregelen. Als EU-landen bijvoorbeeld samen gas gaan inkopen kunnen ze een lagere prijs en zekerder bevoorrading bedingen. De commissie wil dat coördineren, net als bij de geslaagde gezamenlijke inkoop van vaccins.

Ook een prijslimiet is denkbaar, stelt de commissie. Landen als Spanje, Italië en België dringen daarop aan, maar stuiten op verzet van Nederland en Duitsland. Zo’n plafond kan ertoe leiden dat leveranciers liever een deur verder gaan, beaamt de commissie een van hun belangrijkste tegenwerpingen.

Het dagelijks bestuur van de EU wilde aanvankelijk al per 1 oktober een voor 90 procent gevulde gasreserve verplichten. Dat is afgezwakt tot 80 procent per 1 november. De prijs is nu zo hoog dat de unie beter wat meer tijd kan nemen om niet te duur uit te zijn, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Valdis Dombrovskis.

De EU ging met veel kleinere gasvoorraden de voorbije winter in dan voorheen. Gasbedrijven wachtten tevergeefs op een daling van de gasprijs om de reservoirs goedkoper te kunnen vullen. Als de bedrijven inderdaad verplicht worden de ruime voorraad aan te houden, kunnen de lidstaten hen volgens de commissie helpen de kosten te dragen. De EU-leiders, die donderdag en vrijdag in Brussel bijeenkomen, kunnen zich meteen over de voorstellen buigen.