HaskoningDHV rekent op meer werk door energietransitie

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV verwacht komende tijd extra werk door de overgang naar hernieuwbare energie. Daardoor is er namelijk veel vraag naar tal van duurzame oplossingen, van het voorkomen van CO2-uitstoot tot aanpassing aan het veranderende klimaat. “Juist de combinatie van advies- en ingenieursdiensten met software en technologie daarbij maakt dat wij op groei rekenen in al onze markten”, zei topman Erik Oostwegel bij de presentatie van de jaarcijfers.

De onderneming, die vorig jaar haar 140-jarig bestaan vierde en bijna 5900 werknemers telt, zag de opbrengsten in 2021 met 5 procent groeien tot 619 miljoen euro. Daarbij eindigde het tweede coronajaar met een duidelijk gestegen orderportefeuille. HaskoningDHV slaagde er naar eigen zeggen ook in om zijn positie op het gebied van watermanagement in Azië te verstevigen. Onder de streep bleef meer dan 15 miljoen euro over, tegen 13 miljoen euro een jaar eerder.

Financieel directeur Jasper de Wit geeft aan dat het bedrijf de Russische invasie van Oekraïne momenteel nauwlettend in de gaten houdt. HaskoningDHV heeft inmiddels enkele projecten in Rusland opgeschort. Dit heeft volgens hem geen grote gevolgen voor de cijfers. Daarnaast benadrukt hij dat de onderneming alle sancties volgt die bijvoorbeeld de Europese Unie en andere landen aan Rusland hebben opgelegd.