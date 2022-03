Moskou waarschuwt voor instorten olie- en gasmarkt door sancties

De wereldwijde olie- en gasmarkten kunnen ineenstorten door de harde westerse sancties tegen Rusland. Dat zei de Russische vicepremier en voormalig energieminister Alexander Novak. Rusland is een van de belangrijkste producenten van olie en gas ter wereld.

Door de sancties wordt het veel moeilijker voor Rusland om olie en gas te exporteren. Ook hebben de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al aangekondigd een verbod op te leggen op de import van Russische olie, terwijl grote westerse oliebedrijven het land verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne. De olieprijzen zijn daardoor naar de hoogste niveaus in jaren gestegen.

Novak zei tegen het Russische parlement dat het moeilijk is te voorspellen hoe de energieprijzen zich verder zullen ontwikkelen. Hij verklaarde verder dat het Duitse besluit om de gaspijplijn Nord Stream 2 tussen Duitsland en Rusland stil te leggen “absurd” is en dat daardoor de inflatie zal worden aangejaagd omdat de gasprijzen in Europa stijgen.

De Europese Unie denkt ook aan een verbod op de import van Russische olie. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei woensdag tegen de Bondsdag dat Europa zijn afhankelijkheid van Russische energie zo snel mogelijk zal stoppen, maar dat dit niet van de ene op de andere dag gedaan kan worden. Scholz vreest dat anders de economie in een recessie kan belanden, duizenden banen verloren zullen gaan en hele industriesectoren risico lopen. “Sancties moeten de Europese lidstaten niet harder raken dan het Russische leiderschap”, aldus Scholz.