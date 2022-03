Renault staakt productie in Moskou

Renault staakt per direct de productie in zijn fabriek in Moskou. Over eventuele ingrepen bij de Russische dochter AvtoVaz wordt nog nagedacht. Daarbij weegt mee dat het bedrijf ook de verantwoordelijkheid heeft over 45.000 werknemers, aldus het Franse autoconcern in een verklaring. Renault herhaalde dat het al stappen heeft genomen om aan de tegen Rusland ingestelde sancties te kunnen voldoen.

Als gevolg van de maatregelen past Renault zijn verwachtingen voor het hele jaar aan. Zo zal de winstmarge lager uitvallen. Ook de cashflow zal een stuk lager zijn, maar nog wel positief, aldus het bedrijf.

Van de grote buitenlandse autofabrikanten was Renault vooralsnog de enige die de banden met Rusland intact hield. De Fransen zouden daarmee willen voorkomen dat hun Russische dochter AvtoVaz door de Russische overheid wordt genationaliseerd. Ook vanwege de kosten die daarmee gepaard gaan. AvtoVaz is de producent van Lada. Maar in fabrieken in Rusland worden ook Renaults in elkaar gezet.

Renault haalt ongeveer 10 procent van zijn inkomsten uit Rusland. De voorzichtige opstelling van Renault zou ook worden gesteund door de Franse regering. Die drong er eerder bij grote Franse bedrijven op aan Rusland niet overhaast te verlaten.

De autofabrikant is goed voor ongeveer 30 procent van de Russische automarkt. Renault verlaagde al de productie in zijn fabriek in Moskou na de invasie. Twee andere fabrieken geëxploiteerd door AvtoVaz in Togliatti en Izhevsk zijn veelal gesloten als gevolg van tekorten aan onderdelen.

Oekraïne riep eerder op woensdag op tot een boycot van Renault omdat het Franse concern weigert uit Rusland te vertrekken. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken riep via Twitter consumenten en bedrijven op geen zaken meer met het automerk te doen.