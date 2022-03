Rusland wil betalingen voor olie en gas in roebels krijgen

Rusland wil dat zogeheten “onvriendelijke landen” die olie of gas kopen van het land in roebels betalen. President Vladimir Poetin heeft de centrale bank en betrokken overheidsdiensten een week de tijd gegeven om dat mogelijk te maken. Alle landen die Rusland sancties hebben opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne, zoals de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, zijn door Rusland als onvriendelijk aangemerkt.

Rusland maakt duidelijk dat het niet zal stoppen met de leveringen. Het enige dat verandert is de valuta waarin de contracten betaald moeten worden. Voorheen kreeg Rusland namelijk vooral in euro’s en dollars betaald.

Nu het land door sancties steeds minder handel kan drijven, zijn die munteenheden minder praktisch voor het land. Door handel in roebels te drijven, wordt die munteenheid ook ondersteund. Landen die niet genoeg roebels hebben, kunnen die namelijk kopen wat de prijs van de Russische munteenheid ondersteunt. Na de bekendmaking werd de roebel al direct 3 procent meer waard ten opzichte van de dollar.

De Europese gasprijs schoot direct omhoog uit angst dat Europese landen vanwege de Russische stap minder gas zullen willen afnemen. De prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasmarkt ging tot 21 procent omhoog en kostte even 119 euro per megawattuur. Inmiddels schommelt de prijs rond de 115 euro per megawattuur.