Softwareproducent Adobe hard onderuit op Wall Street

Softwareconcern Adobe stond woensdag bij de opvallende zakkers op Wall Street. Het softwareconcern verlaagde als gevolg van de invasie in Oekraïne door Rusland zijn verwachtingen. Vanwege de oorlog zette het bedrijf een streep door zijn verkoopprognoses in Rusland en Belarus. De omzet van het concern zal daardoor zo’n 75 miljoen dollar lager uitvallen dan eerder voorzien. Het aandeel verloor dik 9 procent van zijn beurswaarde.

Het sentiment op de aandelenbeurzen in New York was bedrukt. Dat kwam mede door de toegenomen ongerustheid na opmerkingen van de Russische president Vladimir Poetin. Rusland gaat van westerse landen betalingen voor olie en gas in roebels verlangen. Nu het land door sancties steeds minder handel kan drijven, zijn andere munteenheden minder praktisch voor Rusland. Door handel in roebels te drijven, wordt die munteenheid ook ondersteund.

De opmerkingen van Poetin zorgde onder andere voor hogere olie- en gasprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 4,9 procent duurder op 114,62 dollar. Brentolie kostte 5,2 procent meer op 121,45 dollar per vat. Europees gas werd eerder op de dag bijna een vijfde duurder.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk met een verlies van 1,3 procent op 34.358,50 punten. De brede S&P 500 verloor 1,2 procent, tot 4456,24 punten, en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,3 procent tot 13.922,60 punten.

Google-moeder Alphabet verloor 1,1 procent. De Russische mediawaakhond heeft Google News van het Amerikaanse bedrijf geblokkeerd. Volgens het Russische persbureau Interfax was er via Google News toegang tot “valse” informatie over de Russische “militaire operatie” in Oekraïne. Door een nieuwe Russische wet is het illegaal om elke gebeurtenis te melden die het Russische leger in diskrediet zou kunnen brengen.

Cannabisbedrijven als Tilray, Canopy Growth, Aurora Cannabis en Sundial Growers zagen een eerdere winst goeddeels of geheel verdampen. Beleggers reageerden in eerste instantie enthousiast op twee overnamedeals in de sector. Dat enthousiasme ebde gedurende de sessie wat weg.

Okta zakte bijna 11 procent. De hack bij het Amerikaanse softwarebedrijf raakt mogelijk ook zijn klanten. Dat meldde de leverancier van authenticatiesoftware in een nieuw bericht over de cyberaanval die maandagavond bekend werd. De duizenden klanten van Okta hoeven volgens het hoofd voor beveiliging David Bradburry echter geen actie te ondernemen.

De euro was 1,1004 dollar waard, tegen 1,1001 dollar bij het slot in Europa.