VS stellen sommige Chinese producten weer vrij van heffingen

De Amerikaanse regering zal honderden producten van Chinese makelij weer vrijstellen van importtarieven. Volgens de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger gaat het om een vrijstelling voor 352 Chinese producten die sinds 2018 met invoertarieven waren belast. De invoerheffingen werden door toenmalig president Donald Trump opgelegd nadat hij een handelsoorlog met Beijing was begonnen.

De regering van de huidige president Joe Biden heeft sinds oktober adviezen ingewonnen over welke van de 559 producten waarvoor een heffing geldt, in aanmerking komen voor vrijstellingen. Daarover is woensdag dus duidelijkheid gekomen.

Onder de producten die worden vrijgesteld zijn onder andere zeevruchten, bepaalde chemicaliƫn, textiel, elektronica en consumentengoederen.