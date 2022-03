Groot deel jongeren in horeca na 1 jaar crisis nog zonder werk

De coronapandemie heeft er in het eerste jaar van de crisis voor gezorgd dat met name jongeren die in de horeca actief waren zonder baan bij een werkgever kwamen te zitten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zat een derde van de jongeren die aan het begin van de crisis nog een baan had in de sector, krap een jaar later zonder werk.

Voor de crisis waren er 395.000 werknemers in de horeca. Daarvan waren er 203.000 jonger dan 25 jaar. In verreweg de meeste gevallen ging het om flexwerkers. Een jaar later was het totale aantal werknemers in de sector met circa 100.000 geslonken tot 289.000.

Van de 203.000 jongeren die aan het begin van de crisis in de horeca werkten, hadden er 61.000 een jaar later geen baan bij een werkgever meer. Van de mensen die noodgedwongen uitstroomden had 94 procent een flexibel arbeidscontract.

Bij veel van de jongeren in de horeca betreft het een bijbaan naast de studie of school. 139.000 jongeren stonden zowel in januari 2020 als in december 2020 ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Een derde van deze groep zat een jaar nadat de crisis uitbrak zonder werk. Voor ruim de helft van de studenten en scholieren die zonder werk kwamen te zitten, betekende dit direct ook dat ze zonder inkomen zaten een jaar later. Van de jongeren die hun baan kwijtraakten maar niet ingeschreven stonden op een school of universiteit, had 29 procent in december 2020 een uitkering.

Het CBS merkt op dat er al heel veel studies en analyses zijn gemaakt over de arbeidsmarkt in coronatijd. Volgens het statistiekbureau is er nog niet zo specifiek ingegaan op de situatie in de horeca. Overigens geven de cijfers geen uitsluitsel over zelfstandigen en uitzendkrachten.