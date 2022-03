Shell sluit pact met Chinees BYD voor laadpunten stekkerauto’s

Olie- en gasconcern Shell gaat nauw samenwerken met het Chinese technologiebedrijf BYD, bekend van zijn elektrische auto’s en bussen. De twee bedrijven zetten onder andere een gezamenlijke onderneming in China op om laadpunten voor stekkerauto’s te plaatsen in de miljoenenstad Shenzhen. Daarnaast hebben ze afspraken gemaakt om samen nieuwe producten te ontwikkelen en BYD-klanten toegang te bieden tot laadpunten voor elektrische auto’s.

In Shenzhen willen BYD en Shell ruim 10.000 laadpunten plaatsen. Daarnaast hebben de bedrijven afgesproken dat klanten van BYD toegang krijgen tot 275.000 laadpalen van Shell in Europa.

De twee multinationals willen samen ook nieuwe systemen voor elektriciteit in huis op de markt zetten. Daarbij denken ze aan technologie voor accu’s in huis, de verdere integratie van zonnepanelen of het terug laten lopen van elektriciteit van een autoaccu naar het stroomnet.

Shell wijst op de grote markt voor elektrische auto’s in China. In 2021 verkochten Chinese dealers 3,5 miljoen elektrische auto’s of hybrides, wat meer dan een verdubbeling is ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarom zullen er veel meer laadpunten nodig zijn, betoogt topman voor de Chinese divisie van Shell Jason Wong. Wereldwijd wil het olie- en gasbedrijf in 2025 een half miljoen laadpunten voor elektrische auto’s hebben ge├»nstalleerd.