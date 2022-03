Nieuwe staking Gall & Gall, vrijdag zeker 100 winkels korter open

Medewerkers van slijterijketen Gall & Gall staken vrijdag opnieuw. Personeel van zeker honderd winkels doet mee, zegt vakbond FNV. Winkels zijn vier uur korter open, aan het begin of aan het einde van de dag. Vorige week was ook al een actie bij ruim tachtig winkels, die twee uur later openden.

“We hebben er ook de eerste stakers bij vanuit de distributiecentra”, zegt Jethro Warbroek, bestuurder bij FNV Handel. “Dit gaat echt pijn doen hoor, bij Gall & Gall. Onze actie van vorige week was nog een waarschuwing, nu zullen we het bedrijf financieel harder raken. En dat mag ook. Dat krijg je ervan als je je werknemers zo weinig waardering geeft.”

FNV eist een loonsverhoging van 5 procent, maar de slijterij blijft bij een bod van 3,25 procent. Verder wil de vakbond dat de salarissen meestijgen met de inflatie en dat alle werknemers een coronabonus krijgen van 500 euro.

Gall & Gall is onderdeel van Ahold Delhaize. Er werken zo’n 1800 mensen bij het bedrijf, verdeeld over vijfhonderd winkels.