Problemen in leveringsketen zitten herstel VDL dwars

Het Eindhovense industrieconcern VDL heeft afgelopen jaar veel last gehad van problemen in de leveringsketen. De fabrikant van onder meer bussen en warmtewisselaars toonde weliswaar herstel ten opzichte van het eerste coronajaar, maar slaagde er niet in om met zijn resultaten weer terug te komen op het niveau van voor de coronacrisis. Ook zijn de vooruitzichten nog erg onzeker als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

“We hebben met name door beperkte verkrijgbaarheid van materialen en prijsschommelingen te maken gehad met onevenwichtige toeleveringsketens”, zegt president-directeur Willem van der Leegte in een verklaring. Al met al is hij niet ontevreden over het behaalde resultaat, te meer omdat VDL in het najaar ook nog een cyberaanval voor de kiezen kreeg waardoor bijna een maand offline gewerkt moest worden.

Alles bij elkaar kwam de omzet uit op bijna 5 miljard euro. Dat is 6 procent meer dan in 2020. Daarbij groeide de winst van 97 miljoen naar 145 miljoen euro. Ook is de orderportefeuille met zo’n 30 procent aangedikt. Onder normale omstandigheden zou die laatste groei zich dit jaar moeten vertalen in verdere omzetstijging. Maar VDL benadrukt dat het te maken heeft met onzekerheden als gevolg van “disruptieve, externe factoren op het wereldtoneel”.

Het was al bekend dat de leveringsketens van tal van bedrijven ernstig verstoord waren. Dat komt onder meer door de soms strenge lockdownmaatregelen in bijvoorbeeld Azië, waardoor fabrieken daar tijdelijk moesten sluiten. Dat werd ook hier gevoeld. Van der Leegte geeft aan dat zijn onderneming tot en met het derde kwartaal nog voor tientallen miljoenen euro’s coronasteun (NOW) heeft aangevraagd bij de overheid.

VDL is ook het moederbedrijf van autofabriek VDL Nedcar. Door een tekort aan elektronische componenten heeft de fabriek in het Limburgse Born in 2021 wel 48 dagen niet kunnen produceren. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn ook al achttien productiedagen verloren. Door verstoringen in de leveringsketen als gevolg van de oorlog in Oekraïne ligt de productie bij VDL Nedcar momenteel eveneens stil. Er zijn voorbereidingen getroffen om de productie maandag weer te hervatten.

De toekomst van VDL Nedcar is sowieso nog onzeker. In december werd bekend dat het Amerikaanse Canoo geen elektrische voertuigen zal laten maken in Born. Dat was een tegenvaller want BMW heeft besloten de productie van BMW- en MINI-modellen over te gaan hevelen naar eigen fabrieken. Momenteel voert VDL wel gesprekken met Rivian Automotive. Maar of dat nieuw werk gaat opleveren is nog niet duidelijk.