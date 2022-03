Techinvesteerder Prosus daalt op voorzichtig Damrak

Prosus behoorde vrijdag tot de grootste dalers op de Amsterdamse beurs. De techinvesteerder reageert sterk op koersbewegingen in de Chinese techsector, waarin het een groot belang heeft, en die stond onder druk op de beurs in Hongkong. Beleggers bleven verder voorzichtig en hielden de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne scherp in de gaten.

De Britse premier Boris Johnson verklaarde “niet optimistisch” te zijn dat de Russische president Vladimir Poetin werkelijk vrede wil en dat de aanvallen op Oekraïense steden alleen maar heviger zullen worden. De Amerikaanse president Joe Biden brengt vrijdag en zaterdag een bezoek aan Polen. Hij spreekt daar met zijn Poolse ambtgenoot Andrzej Duda over de oorlog.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 718,34 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1044,95 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden 0,1 procent. In Moskou, waar de beurshandel een dag eerder werd hervat, verloor de MOEX-index 2,5 procent. Gasconcern Gazprom en oliebedrijf Rosneft verloren rond de 3 procent na de sterke koerswinsten op donderdag.

Prosus sloot de rij in de AEX met een min van 2 procent. Het Chinese internetconcern Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, zakte 2,9 procent in Hongkong. Staalconcern ArcelorMittal en verfproducent AkzoNobel voerden de schaarse stijgers aan met plussen tot 0,8 procent.

De chipbedrijven ASMI en ASML verloren tot 0,9 procent ondanks de sterke koerswinsten bij Amerikaanse branchegenoten een dag eerder. Heineken klom 0,7 procent. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor de bierbrouwer.

In de MidKap ging Eurocommercial Properties (plus 4 procent) aan kop. De investeerder in winkelvastgoed zag het resultaat in het afgelopen jaar iets dalen. Ook liepen de huurinkomsten wat terug. Het dividend werd wel flink opgeschroefd. Volgens het concern ligt het aantal bezoekers aan de winkelcentra nog altijd onder de aantallen van voor de coronacrisis, maar geven de bezoekers wel meer uit.

Holland Colours zakte 1,3 procent. De verfspecialist stopt met alle markt- en bedrijfsontwikkelingen in Rusland en Belarus. Het bedrijf blijft in overeenstemming met de sancties van de EU wel verkopen aan bestaande klanten. Rusland, Belarus en Oekraïne vertegenwoordigen minder dan 4 procent van de totale omzet van het bedrijf.

De euro was 1,1013 dollar waard, tegen 1,0985 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 110,60 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 117,39 dollar per vat.