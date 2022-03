Webwinkels willen misbruik van retourmogelijkheden aanpakken

Online een nieuwe blouse of ketting kopen en na een avond dragen weer terugsturen is er binnenkort bij meerdere webwinkels niet meer bij. Ze willen misbruik van de retourmogelijkheden tegengaan en gaan daarom speciale labels aan producten bevestigen. Als je zo’n opzichtig label eraf haalt, is een artikel niet zomaar meer terug te sturen.

Webshops die meedoen zijn onder meer reiswieg.nl, boumanonline.nl, bartogi.nl en birckenstockonline.nl. Het gaat om ondernemers die voornamelijk sieraden, kleding en schoenen verkopen, van grotere partijen tot de wat kleinere webshop.

“Vooral bij luxe producten zien onze leden nog te vaak dat ze gedragen worden en vervolgens worden geretourneerd. Met deze stickers en labels is dat niet meer mogelijk”, legt directeur Marlene ten Ham van brancheorganisatie Thuiswinkel.org uit. Volgens haar kun je aangeschafte kleding dan nog wel passen. “Het is namelijk niet nodig voor het passen of beoordelen om de sticker of het label te verwijderen.”

Het initiatief betreft in eerste instantie een proef en geïnteresseerde webshops kunnen zich hiervoor ook nog aanmelden. Thuiswinkel.org is daarbij nog met verschillende aangesloten webwinkels in gesprek. Als het zogenoemde retourvignet een succes is zullen meerdere webwinkels het waarschijnlijk gaan inzetten.