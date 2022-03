IMF: Sri Lanka kan door crisis financiële verplichtingen niet aan

Sri Lanka dreigt door een hevige economische crisis niet meer aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het Zuid-Aziatische land heeft door de coronacrisis veel inkomsten uit toerisme verloren en door de oorlog in Oekraïne komen er geen Oekraïners, Russen en Belarussen meer voor vakantie naar het eiland. Tegelijkertijd moeten Sri Lankanen veel meer betalen voor de import van olie door de sterk gestegen prijzen.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt nu dat het land “duidelijk problemen met de solvabiliteit” heeft, wat betekent dat Sri Lanka nauwelijks in staat is om zijn schulden te betalen. Het wordt vooral moeilijk om nieuw krediet aan te trekken om aflopende leningen in buitenlandse valuta af te lossen, schrijven onderzoekers van het fonds. Hiervoor is jaarlijks 7 miljard dollar nodig. Voor het einde van dit jaar kijkt Sri Lanka al aan tegen het aflossen van 3,9 miljard dollar aan buitenlandse schulden, terwijl de reserves aan internationale valuta’s maar 2 miljard dollar bedragen.

Naar verwachting begint Sri Lanka in april onderhandelingen met het IMF over een noodhulppakket.

Sri Lanka is voor een groot deel van zijn inkomsten afhankelijk van toerisme, onder andere van Nederlandse vakantiegangers. Die branche stortte door terroristische aanslagen al in voordat de coronapandemie wereldwijd vliegtuigen aan de grond hield. Russen, Oekraïners en Belarussen maakten voorheen zo’n 30 procent uit van alle toeristen die het eiland naast India bezochten, maar door de oorlog blijven zij grotendeels weg.

De Sri Lankaanse bevolking lijdt zwaar onder de crisis. Door het gebrek aan dollars of andere buitenlandse valuta’s is het steeds moeilijker voor Sri Lanka om brandstof, voedsel of medicijnen te importeren. De stroom valt op veel plaatsen ook uit doordat elektriciteitscentrales te weinig olie hebben.