ACM positief over nieuw voorstel van Apple voor datingapps

Apple heeft afgelopen weekeinde een nieuw voorstel gedaan over de betalingsvoorwaarden voor datingapps. Dat laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) weten, die nu wel positief is over de aanpassingen van Apple. De toezichthouder moet nog wel bepalen of het laatste voorstel van Apple aan alle eisen voldoet.

Met het nieuwe voorstel kon Apple niet voorkomen dat het een tiende boete van 5 miljoen euro kreeg. Daarvoor kwam de handreiking sowieso te laat. Ook moet de ACM de plannen nog beoordelen. De totale boete voor het Amerikaanse techconcern is opgelopen tot het maximale bedrag van 50 miljoen euro.

De kwestie draait om datingapps zoals Tinder, Lexa en Bumble. Als gebruikers van die apps bijvoorbeeld een abonnement nemen, dan wordt de betaling door Apple verwerkt. Het techconcern vraagt daar 30 procent provisie voor. Daarom willen de makers van datingapps dat ze ook via een andere partij de betalingen in Apples mobiele besturingssysteem iOS kunnen laten verwerken.

In een eerste voorstel vroeg Apple nog altijd 27 procent provisie. Bovendien moesten de datingapps een aparte versie van hun app maken voor de Nederlandse markt, wat door de ACM als te belastend voor de softwarebedrijven werd beschouwd. Vorige week kwam Apple met een nieuw voorstel waarvan de details niet bekend zijn gemaakt. Ook daar was de toezichthouder nog niet over te spreken, maar met de nieuwste aanpassingen “worden er stappen gezet”, aldus een woordvoerder van de ACM.

Mocht de ACM besluiten dat Apple ook met de nieuwste voorstellen niet aan de voorwaarden voldoet, dan kan de toezichthouder nieuwe, hogere boetes op gaan leggen. Komt het wel tot een goedgekeurde aanpassing van de voorwaarden, dan blijft het bij de 50 miljoen euro die nu verschuldigd is. Die dwangsom van 5 miljoen euro per week werd Apple overigens al in augustus opgelegd. De iPhonemaker kwam echter pas met voorstellen tot aanpassing van de voorwaarden toen er al verschillende boetes waren gegeven.

De zaak draait alleen om datingapps, omdat die bedrijven in Nederland klaagden over Apple. Wereldwijd is er veel aandacht voor de appwinkels van Apple en Google. Softwaremakers verwijten de twee grootste partijen op het gebied van mobiele telefoons dat zij misbruik maken van hun machtsposities. Zo is Apple in de Verenigde Staten aangeklaagd door Epic Games, het moederbedrijf van het populaire spel Fortnite. In eerste instantie kreeg Apple op bijna alle punten gelijk, maar er loopt inmiddels een hoger beroep.