Nikkei: Apple schroeft productie terug vanwege oorlog Oekraïne

Apple wil de productie van de iPhone SE en AirPods komende tijd wat terugschroeven vanwege een zwakkere vraag naar de producten. Dat meldt Nikkei Asia op basis van ingewijden. Volgens het Japanse zakenmedium zou het gaan om een van de eerste tekenen dat de oorlog in Oekraïne en de opgelopen inflatie beginnen te drukken op de vraag naar consumentenelektronica.

Een paar weken terug kondigde Apple nog een 5G-versie van zijn instapmodel iPhone aan. Maar volgens de bronnen zouden meerdere leveranciers van het Amerikaanse techconcern nu te horen hebben gekregen dat er volgend kwartaal ongeveer 2 miljoen tot 3 miljoen minder iPhone SE’s gemaakt hoeven te worden. Nikkei geeft aan dat de productie in die periode daarmee ongeveer een vijfde lager kan uitvallen dan oorspronkelijk gepland. Apple zou in heel dit jaar daarnaast dik 10 miljoen minder van de draadloze oordopjes AirPods willen afleveren.

De stappen van het bedrijf lijken erop te wijzen dat het conflict in Oekraïne en alle economische onzekerheid die hierdoor is ontstaan, gevolgen zullen hebben voor het consumptiegedrag van consumenten. Sowieso zorgt de oorlog ervoor dat de inflatie overal flink aantrekt. Niet alleen consumenten hebben hier last van. Daardoor wordt het voor grote bedrijven ook duurder om veel zaken in te kopen. Deze problemen komen bovenop het nijpende chiptekort dat tal van grote fabrikanten al een tijd raakt.

Volgens Nikkei vroeg Apple leveranciers ook om een ​​paar miljoen minder iPhone 13’s te maken dan eerder gepland. Maar die maatregel zou zijn gebaseerd op seizoensgebonden vraag en heeft volgens de bronnen niks te maken met veranderde marktomstandigheden.