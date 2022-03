Denen nemen podcastuitgever Dag en Nacht Media over

Dag en Nacht Media, de grootste podcastuitgever van Nederland, wordt overgenomen door de betaalde podcastdienst Podimo. De app van het Deense bedrijf wordt volgende maand in Nederland uitgerold.

Podimo werkt volgens een Netflixmodel. Luisteraars moeten straks eerst een abonnement afsluiten om podcasts te kunnen beluisteren. Of alle titels van Dag en Nacht Media daarmee van andere aanbieders verdwijnen, is nog niet duidelijk. In april begint Podimo met het aankondigen van shows, zo laat het bedrijf weten.

Dag en Nacht Media werd in 2015 opgericht door jeugdvrienden Tim de Gier en Anne Janssens. Tot nu toe was V-Ventures de enige investeerder in het bedrijf. Alle aandelen zijn nu in handen van Podimo.

Maandelijks worden momenteel acht miljoen afleveringen van Dag en Nacht-podcasts beluisterd in Nederland. Bekende namen zijn onder meer Man Man Man, Mr. Big, Jong Beleggen, Alle Geschiedenis Ooit, De Rode Lantaarn, Een Podcast over Media, De Vierkante Ogen Show en Televisiƫ.