Opnieuw claimt een Nederlandse stichting veel geld van Apple

De Nederlandse stichting Consumer Competition Claims claimt miljarden euro’s van Apple omdat Europeanen met een iPhone en iPad al jaren te veel geld zouden betalen voor aankopen via de App Store en zogeheten in-app-aankopen. Volgens de claimorganisatie lijden door beperkende voorwaarden van Apple miljoenen Nederlandse en Europese consumenten schade. Namens hen wordt een schadevergoeding gevorderd.

Mensen kunnen zich al melden bij de stichting als ze na 1 september 2009 minimaal één keer een app hebben gekocht of wel eens binnen een app een aankoop hebben gedaan. Apple rekent ontwikkelaars van apps in de App Store namelijk een flinke commissie bij alle betalingen die ze binnenkrijgen. De stichting vindt dat Apple buitensporige hoge prijzen in rekening brengt. Het Amerikaanse bedrijf is hiervoor aansprakelijk gesteld en de stichting wil de zaak, waarover diverse media berichten, voor de rechter uitvechten.

Het gaat niet om de eerste claimzaak die vanuit Nederland wordt gestart tegen Apple. Vorige maand kondigde Stichting App Stores Claims al aan een zaak te beginnen tegen Apple en Google. De organisatie, waarvan techondernemer en -journalist Alexander Klöpping de bestuursvoorzitter is, gaf aan dat Nederlanders de laatste jaren bij elkaar tot wel 1 miljard euro te veel hebben betaald voor aankopen via hun appstores. Nederland is zeker niet het enige land waar dergelijke claims tegen Google en Apple op tafel liggen. In het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld vorig jaar al een soortgelijke actie gestart.