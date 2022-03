Winst op Wall Street na onderhandelingen over oorlog in Oekraïne

Optimisme over de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne heeft dinsdag ook op de aandelenmarkten in New York het sentiment bepaald. Net als op de Europese beurzen gingen de graadmeters op Wall Street duidelijk omhoog. Amerikaanse beleggers reageerden verder onder meer op nieuwe cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Dat is deze maand onverwacht wat opgeveerd omdat de sterke banengroei in de Verenigde Staten de zorgen over de inflatie wat deed wegebben.

De Dow-Jonesindex sloot 1 procent in de plus op 35.294,19 punten. De brede S&P 500 klom 1,2 procent tot 4631,60 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,8 procent tot 14.619,64 punten.

Vanuit de onderhandelingen in Istanbul kwamen hoopvolle berichten. De Russische delegatie sprak van “constructieve” gesprekken en verklaarde stappen te nemen om het conflict te de-escaleren. Rusland belooft onder meer een drastische vermindering van de inzet van het leger bij de Oekraïense hoofdstad Kiev. Maar later benadrukte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, dat het allemaal nog slechts om woorden gaat. Volgens de bewindsman ziet Washington bij de Russische regering nog geen signaal dat die de gesprekken met Oekraïne echt serieus neemt.

Nielsen maakte een koerssprong van zo’n 20 procent. Het marktonderzoeksbureau is akkoord gegaan met een overnamebod van investeerders. Met de deal is 16 miljard dollar gemoeid. Uber ging op zijn beurt circa 7 procent omhoog. De koers werd opgejaagd door een bericht dat het bedrijf dicht bij een overeenkomst zou zijn met een taxibedrijf in San Francisco, die wordt opgenomen in de taxi-app. Ook liet de topman van Uber zich erg ambitieus uit over de maaltijd- en boodschappenbezorgdiensten van het bedrijf. Die zouden uiteindelijk groter kunnen worden dan de taxidienst.

Apple won verder bijna 2 procent, ondanks een bericht dat er in Nederland opnieuw een stichting is opgestaan die miljarden claimt van het techbedrijf. Volgens de stichting Consumer Competition Claims drijft Apple de prijzen van betaalde apps en van aankopen binnen apps op over de rug van tientallen miljoenen Europese consumenten. De zaak wordt namens gedupeerden door de stichting aangespannen bij de rechtbank in Amsterdam.

De euro was 1,1087 dollar waard, tegen 1,1113 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De olieprijzen gingen daarbij omlaag. Een vat Amerikaanse olie werd bijna 1 procent goedkoper op 105,05 dollar. Brentolie kostte ruim 1 procent minder op 111,06 dollar.