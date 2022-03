Economisch vertrouwen eurozone zakt door oorlog in Oekraïne

Het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in de eurozone is in maart sterk gedaald door de oorlog in Oekraïne. Vooral het vertrouwen onder consumenten nam deze maand flink af door de zorgen over de sterke prijsstijgingen. Door de Russische inval zijn onder andere de energieprijzen hard opgelopen, wat de inflatie verder aanjaagt.

Nederland was van de grotere economieën van Europa een positieve uitzondering. Ondanks een flinke daling van het consumentenvertrouwen nam het economisch vertrouwen deze maand licht toe. Zowel in de Nederlandse industrie als in de dienstensector steeg het vertrouwen ten opzichte van februari. Onder Nederlandse winkeliers verslechterde het sentiment wel. Frankrijk, Spanje en Duitsland lieten de grootste dalingen van het vertrouwen zien. Ook in Polen en Italië verslechterde het sentiment.

De graadmeter van de Europese Commissie voor het economisch sentiment in het eurogebied zakte met 5,4 punten tot 108,5 punten. In de industrie zakte het vertrouwen tot het laagste niveau in twaalf maanden door de sterke stijging van de prijzen van grondstoffen en de problemen bij de toelevering van onderdelen. In de bouwsector bleef het sentiment daarentegen vrijwel ongewijzigd.

In de dienstensector, waartoe bijvoorbeeld de horeca, vervoersbedrijven en bioscopen behoren, nam het vertrouwen voor de tweede maand op rij wel licht toe, dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen. Bij Europese winkeliers was echter sprake van een flinke daling van het vertrouwen door de vrees dat de hoge inflatie de koopkracht van consumenten aantast.