Zweeds mediabedrijf NENT wil naam wijzigen in Viaplay Group

Nordic Entertainment Group (NENT) wil zijn naam wijzigen in Viaplay Group. Het voorstel onderstreept de strategische focus van het Zweedse media- en entertainmentbedrijf op zijn streamingdienst Viaplay en zal tijdens de vergadering op 18 mei worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

Viaplay is het meest herkenbare merk van NENT Group en het enige dat in al zijn markten aanwezig is. Ook levert het onderdeel de meeste omzet op voor het bedrijf. Viaplay is momenteel beschikbaar in elf landen en zal voor eind 2023 worden uitgerold in ten minste zestien landen. Het aantal abonnees moet tegen eind 2025 op ongeveer 12 miljoen uitkomen.

De abonnementszender startte begin maart dit jaar ook in Nederland en heeft fors geïnvesteerd in sport met bijvoorbeeld de rechten op de Formule 1, de Bundesliga en vanaf het volgende seizoen ook de Premier League. Ook biedt Viaplay series en films aan. Daarmee gaat Viaplay de concurrentie aan met betaalzender ESPN en streamingdiensten als Netflix, Videoland en Disney+.

De radio- en advertentieverkoopactiviteiten van NENT Group zullen worden omgedoopt tot respectievelijk Viaplay Group Radio en Viaplay Group Ad Sales. De studioactiviteiten van het bedrijf werden in september 2021 gereorganiseerd als Viaplay Studios.

Volgens topman Anders Jensen van NENT Group zorgt de naamswijziging voor duidelijkheid, eenvoud en zichtbaarheid. “De wereldwijde streamingmarkt is nog nooit zo spannend en competitief geweest, en innovatie op alle gebieden, van ons platform tot ons merk, is van vitaal belang.”