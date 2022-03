Benzineprijs zakt waarschijnlijk harder dan accijnsverlaging

De Nederlandse benzineprijzen gaan vrijdag waarschijnlijk nog wat harder naar beneden dan de accijnsverlaging van ruim 17 cent per liter die de overheid heeft aangekondigd. Consumentencollectief UnitedConsumers heeft al van twee van de vijf grote oliemaatschappijen de adviesprijzen binnen voor vrijdag. Daar wordt benzine circa 21 cent goedkoper.

Sowieso hoeft er straks geen btw meer te worden betaald over de accijns die wegvalt, wat de benzineprijs volgens marktdeskundige Paul van Selms met enkele centen drukt. Daarnaast verlagen de oliebedrijven hun tarieven nog wat extra omdat de prijzen op de oliemarkten donderdag hard zijn gedaald, denkt de kenner. Dat laatste komt onder meer omdat de Verenigde Staten meer strategische oliereserves gaan vrijgeven.

Voor diesel gaat de accijns met ingang van vrijdag met ruim 11 cent omlaag. De oliemaatschappijen waarvan al gegevens binnen zijn, kiezen evenwel voor prijsverlagingen van 13 en 14 cent.

Automobilisten krijgen zo dus eindelijk wat verlichting nadat de oorlog in Oekraïne de prijzen aan de pomp flink heeft doen toenemen. Donderdag staat de adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) nog op ruim 2,46 euro per liter. En eerder deze maand moest er op een gegeven moment zelfs meer dan 2,50 euro per liter worden neergeteld.

De verlaging van de accijnzen op brandstof is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen die het kabinet heeft genomen om mensen tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie. De wijziging gaat exact om middernacht in.

Bij tankstations wordt vrijdag grote drukte verwacht, geeft Van Selms aan. De afgelopen dagen was het er relatief rustig, omdat veel automobilisten probeerden om hun tankbeurt uit te stellen en zo te profiteren van een lager tarief.

Pomphouders kunnen overigens wel afwijken van de adviesprijzen van Shell, BP, Total, Texaco en Esso, die UnitedConsumers al sinds het begin van deze eeuw bijhoudt. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg, elders ben je doorgaans minder geld kwijt.