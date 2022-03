Bronnen: Rusland biedt India olie aan met hoge korting

Rusland wil olie met hoge korting gaan verkopen aan India, nu het te maken heeft met flinke beperkingen bij de verkoop van olie door de oorlog in Oekraïne. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. India heeft Rusland tot dusver nog niet in harde taal veroordeeld voor de invasie van Oekraïne.

Naar verluidt biedt Moskou Russische Oeral-olie aan met kortingen van wel 35 dollar per vat ten opzichte van de prijzen van voor de oorlog, om zo India te verleiden veel meer olie te kopen. Door de oorlog en de westerse sancties tegen Rusland zijn veel andere landen veel terughoudender geworden met het kopen van olie uit Rusland. De Verenigde Staten hebben zelfs al een importverbod opgelegd en ook de Britten gaan de invoer van Russische olie verbieden.

Moskou zou willen dat India dit jaar 15 miljoen vaten olie gaat afnemen. De verkoop loopt dan via olieconcern Rosneft aan Indian Oil, het grootste raffinagebedrijf van India. De verschepingen van de olie moeten lopen via de havenstad Vladivostok in het uiterste oosten van Rusland naar India, in plaats vanuit havens aan de Oostzee.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov begint donderdag aan een tweedaags bezoek aan India.