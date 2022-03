OPEC+ zet geleidelijke verhoging olieproductie door

De grote olieproducerende landen van oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland houden vast aan de geleidelijke verhoging van de productie. De OPEC+, zoals die alliantie wordt genoemd, verhoogt de olieproductie in mei met 432.000 vaten per dag.

Dat zijn er wel iets meer dan eerder, want voorheen werd de productie elke maand met 400.000 vaten per dag verhoogd. De OPEC staat al langere tijd onder druk van onder meer de Verenigde Staten en Europa om veel meer op te gaan pompen om zo de sterk gestegen brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne tegen te gaan. Maar belangrijke OPEC-leden als bijvoorbeeld Saudi-Arabië hebben daar geen gehoor aan gegeven. Vanwege Oekraïne hebben de VS een importverbod op Russische olie opgelegd. De Europese Unie neemt nog wel olie uit Rusland af.

Om de hoge prijzen aan de pomp voor Amerikanen aan te pakken zouden de VS nu van plan zijn om ongeveer zes maanden lang dagelijks 1 miljoen vaten uit de strategische reserves vrij te maken. Het zou in totaal om wel 180 miljoen vaten kunnen gaan. Het zou de grootste vrijgave van de Amerikaanse voorraden ooit zijn.

Ook de leden van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) kunnen weer strategische olievoorraden op de markt gaan brengen om zo de hoge prijzen te drukken. Begin maart besloten de IEA-landen ook al tot een dergelijke stap. Toen werden 60 miljoen vaten op de markt gebracht, waarvan 30 miljoen door de VS.