Or KLM verrast door snelheid van benoemingsproces Rintel

De ondernemingsraad (or) van KLM is verrast door de snelheid van het benoemingsproces voor de opvolger van KLM-baas Pieter Elbers. Eerder op woensdag schoof de raad van commissarissen NS-topvrouw Marjan Rintel naar voren als kandidaat voor de functie van president-directeur bij de luchtvaartmaatschappij. Daarbij werd aangeven dat de or nog om advies wordt gevraagd.

Or-voorzitter Dario Fucci legt uit dat hij het niet prettig vindt dat de ondernemingsraad publiekelijk een oordeel moet vellen over de voordracht van een kandidaat. “Formeel klopt het proces, maar het is een beetje raar zoals het nu gaat”, zegt hij in een reactie tegen het ANP. “De naam en het profiel ligt al op straat en dan moet je reageren. Dat voelt niet prettig.”

Omdat het om een voordracht gaat, kan Fucci nog niet inhoudelijk op de mogelijke benoeming van Rintel reageren. Haar aanstelling per 1 juli moet ook nog bekrachtigd worden door de aandeelhouders. Die komen naar verwachting in juni bijeen. Dinsdag spreekt de or over de aanstaande benoeming. Daarna duurt het nog wel een aantal weken voordat er een beslissing ligt.

Rintel was al eerder werkzaam bij KLM. Zij vertrok acht jaar geleden naar de NS. De NS-topvrouw krijgt van het bedrijf de voorkeur boven Pieter Bootsma, die momenteel al bij Air France-KLM werkt en ook als potentiƫle opvolger van Elbers werd gezien.

Binnen KLM lijkt er een voorkeur te zijn voor Bootsma, omdat die niet ingewerkt zou hoeven te worden. In de acht jaar dat Rintel weg is, is KLM enorm veranderd. En met de huidige moeilijke situatie waar de luchtvaartsector mee kampt, rijst de vraag of een nieuwe baas van buitenaf verstandig is. Vooral omdat een buitenstaander het bedrijf opnieuw moet leren kennen, meldden bronnen aan het ANP.