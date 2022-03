Stichting eist 400 miljoen euro van Vattenfall

Namens naar schatting 5000 benadeelde klanten eist een stichting 400 miljoen euro terug van Vattenfall vanwege te veel betaalde kosten. De Stichting Nuon-Claim wil via de rechter het geld van de energieleverancier terugvorderen voor onder meer kleine elektriciteitsintensieve bedrijven en non-profitorganisaties als sportclubs, studentenverenigingen en musea. De rekening zou door de onterechte kosten zo’n 80 procent hoger uitvallen.

Het huidige Vattenfall zou volgens de stichting sinds 2002 spookfacturen in rekening brengen. In dat jaar werd Nuon opgesplitst in netbeheerder Continuon (het huidige Liander) en energieleverancier Nuon (nu Vattenfall). Sindsdien bracht de netbeheerder terecht de kosten in rekening voor het transport van elektriciteit. Echter bleef de energieleverancier deze rekening ook sturen terwijl de dienst niet meer werd geleverd door Vattenfall, aldus de stichting.

De klanten zouden niet door hebben gehad dat ze jarenlang werden benadeeld, omdat ze “vertrouwden op een normale prijsberekening”, aldus de stichting die in 2020 in het leven is geroepen als belangenbehartiger van de benadeelde partijen. Die merkt op dat volgens een uitzending van EenVandaag met oud-medewerkers met het ge├»nde geld de targets van medewerkers behaald en bonussen verdiend zouden worden.

Met individuele klagende ondernemers zou Vattenfall hebben geschikt over de kwestie, maar Stichting Nuon-Claim krijgt geen gehoor bij het bedrijf nadat ze Vattenfall heeft aangesproken op de spookfacturen aan de duizenden ondernemers. Daarom maakt de stichting nu de gang naar de rechter.

Vattenfall ontkent bedragen in rekening te brengen voor diensten die de netbeheerder levert. “Vattenfall hanteert verschillende zakelijke producten voor de levering van energie” en het gevraagde bedrag zou dan ook onderdeel zijn van een overeenkomst met het bedrijf voor het krijgen van elektriciteit.

Het bedrijf stelt dat klanten vrij zijn een eigen energieleverancier te kiezen die het beste past “en waarbij de klant zelf een keuze maakt voor een product na een eventuele vergelijking met andere producten van verschillende leveranciers”. Het bedrijf wil in gesprek met ontevreden klanten en zegt de dagvaarding serieus te nemen en verder te bekijken.