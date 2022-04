KPN stelt lagere tarieven voor toegang glasvezelnetwerk voor

KPN verlaagt de tarieven die het vraagt aan andere partijen die via zijn glasvezelnetwerk internetdiensten aan willen bieden. Die gaan voor de komende acht jaar 10 tot 30 procent omlaag, als de Autoriteit Consument & Markt (ACM) met het voorstel instemt. De toezichthouder noemt de voorstellen in een eerste reactie “een betekenisvolle stap” voor de telecommarkt.

De ACM begon in 2020 aan een onderzoek of er regulering nodig is van de vaste netwerken in Nederland. De waakhond concludeerde dat KPN en Glaspoort, een samenwerkingsverband tussen KPN en pensioeninvesteerder APG dat met name op het platteland glasvezelaansluitingen realiseert, mogelijk met mededingingsproblemen te maken krijgen. Zowel KPN als Glaspoort kwam daarop met voorstellen voor lagere tarieven. Ook andere voorwaarden worden verbeterd voor internetaanbieders zonder eigen glasvezelnetwerk.

KPN laat weten dat het de voorstellen doet vanuit “het besef dat supersnel en stabiel internet steeds belangrijker wordt voor iedereen”. Ook creĆ«ert het beursgenoteerde telecomconcern daarmee zekerheid voor zichzelf voor de langere termijn. KPN en Glaspoort willen samen eind 2026 80 procent van de huishoudens van een glasvezelaansluiting hebben voorzien.