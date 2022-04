Olieprijs laat sterkste wekelijkse daling in jaren zien

De prijs van een vat Amerikaanse olie heeft afgelopen week de grootste wekelijkse prijsdaling in jaren laten zien. Dat komt vooral door het Amerikaanse besluit om een ongekende hoeveelheid olie uit de strategische voorraden vrij te geven om zo de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne tegen te gaan.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) is in een week tijd met ongeveer 13 dollar gedaald. De Verenigde Staten gaan zes maanden lang elke dag 1 miljoen vaten olie op de markt brengen, waarmee het in totaal om ongeveer 180 miljoen vaten zou gaan.

Ook de lidstaten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) hebben aangekondigd de strategische reserves opnieuw aan te spreken. Die details zijn nog niet bekend. De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat hij op nog eens 50 miljoen tot 60 miljoen vaten olie rekent van zijn bondgenoten bij het IEA.

De olieprijzen worden ook gedrukt door de lockdowns in China tegen de opmars van het coronavirus. Dat land is ’s werelds grootste importeur van olie en door de lockdowns in bijvoorbeeld de miljoenenstad Shanghai kan de vraag naar brandstof gedrukt worden.

De prijs van WTI-olie zakte vrijdagavond tot onder de 100 dollar per vat. Vorige week vrijdag stond die prijs nog boven de 112 dollar per vat.