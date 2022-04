Wall Street opent licht hoger na banenrapport VS

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst begonnen na het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Ook hielden beleggers op Wall Street de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten. Rusland verklaarde toch vooruitgang te zien in de gesprekken met Oekraïne.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dat het overleg door moet gaan en dat Oekraïne meer begrip toont voor de situatie op het schiereiland de Krim en de oostelijke regio Donbas. Vrijdag is opnieuw overleg gaande tussen de strijdende partijen met videoverbindingen.

Uit cijfers van de Amerikaanse overheid bleek dat het aantal banen in maart met 431.000 is toegenomen. Dat was minder dan de 490.000 banen die economen hadden verwacht. De werkloosheid kwam uit op 3,6 procent, het laagste niveau in bijna twee jaar. De cijfers zijn van belang omdat de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Een sterke banengroei zou daarbij kunnen leiden tot snellere renteverhogingen door de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 34.783 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 4540 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 14.279 punten.

Rivian daalde 0,7 procent. De fabrikant van elektrische voertuigen waarschuwde dat de oorlog in Oekraïne zorgt voor meer problemen in de toeleveringsketens en hogere materiaalkosten.

GameStop werd ruim 10 procent hoger gezet. De verkoper van videogames kondigde plannen aan voor een aandelensplitsing. Een aandeel GameStop kost nu bijna 170 dollar en door het aandeel te splitsen wil het bedrijf de stukken beter betaalbaar maken voor kleine beleggers. GameStop behoort tot de zogeheten groep van “meme-aandelen” die vorig jaar in de belangstelling kwamen te staan doordat kleine beleggers via internetfora als Reddit de strijd aangingen met grote investeringsfondsen.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, ging licht omhoog. Volgens de Indiase toezichthouder is het betalingssysteem in de appstore van Google voor app-ontwikkelaars “oneerlijk en discriminerend”. Ook in andere landen ligt Google onder vuur vanwege de hoge vergoedingen die het bedrijf rekent.

Apple verloor 0,5 procent. Analisten van JPMorgan haalden het techbedrijf van hun focuslijst vanwege de druk op de consumentenbestedingen door de hoge inflatie.