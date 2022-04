Duitsland wil belastingstelsel aanpakken vanwege inflatie

Duitsland wil een verandering aanbrengen in het belastingstelsel vanwege de hoge inflatie in het land. Werknemers moeten niet meteen in een hogere belastingschijf terechtkomen als de lonen stijgen om de hogere prijzen te compenseren. Dat heeft de Duitse minister van Financiën, Christian Lindner, gezegd tegen de krant Bild am Sonntag.

Lindner zei ook dat hij tegen het stopzetten van de import van gas en olie uit Rusland is omdat het “dramatische” economische gevolgen zou hebben voor Duitsland. De minister meldde verder dat de Duitse overheid “alle opties” moet bekijken om minder afhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen. Daaronder vallen ook het langer openhouden van kerncentrales en meer olie en gas uit de Noordzee halen.

De Duitse inflatie steeg in maart naar een nieuw record van 7,3 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het is het hoogste inflatiecijfer voor Duitsland sinds de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990. De inflatie is mede door de oorlog in Oekraïne zo hoog, waardoor brandstoffen, energie, grondstoffen en voedsel duurder zijn geworden.

De Duitse regering heeft intussen stappen gezet om met verminderde aanvoer van energie te kunnen omgaan, nu de zorgen toenemen dat Rusland de aanvoer van aardgas kan afsluiten. President Vladimir Poetin dreigde eerder al met het afsluiten van de gastoevoer als landen niet in roebels willen betalen, ondanks eerdere gemaakte afspraken om in dollars of euro’s te betalen voor het afnemen van Russisch gas.

Duitsland kondigde afgelopen maand een steunpakket aan van zo’n 17 miljard euro om consumenten en bedrijven te helpen met de stijgende prijzen. Met het geld bekostigt de overheid onder meer een tijdelijke verlaging van de accijns op benzine en diesel, eenmalige uitkeringen aan huishoudens en het subsidiëren van het openbaar vervoer.