Damen voelt ‘substantiële impact’ van sancties tegen Rusland

Grote Nederlandse bouwers van luxejachten worden in verschillende mate getroffen door de westerse sancties tegen Rusland. Damen Shipyards spreekt van een “substantiële impact” op de bedrijfsvoering. Heesen Yachts zegt er goed voor te staan, al wil het bedrijf niets kwijt over Russische klanten. Feadship heeft naar eigen zeggen niet veel last van de sancties die zijn ingesteld tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

Alle Nederlandse jachtenbouwers nemen geen nieuwe opdrachten meer aan uit Rusland en leveren geen schepen of materieel meer aan Russische klanten. Damen had voor de oorlog ruim tweehonderd medewerkers in Oekraïne. Die werkten in de steden Cherson en Mykolaiv, die in het zuiden van het land in de vuurlinie liggen. Een dienstplichtige Oekraïense medewerker van Damen is gesneuveld in de strijd tegen de Russen.

Voor Feadship zijn de Verenigde Staten en Europa de belangrijkste afzetmarkten. “Van de bijna zeshonderd jachten die Feadship heeft gebouwd, gingen er negen naar Russische klanten”, zegt een woordvoerder. Feadship heeft geen vestigingen in Oekraïne of Rusland.

Heesen Yachts zegt dat zijn klanten uit de Verenigde Staten, Europa, de Verenigde Arabische Emiraten en Azië komen. “Het orderboek is vol”, zegt een woordvoerder. Of Heesen veel Russische klanten had, wil het bedrijf niet kwijt omdat het nooit zegt waar zijn klanten precies vandaan komen. Heesen neemt geen nieuwe opdrachten aan van Russen en onderhoudt hun schepen niet. Het bedrijf is eigendom van Morcell uit Cyprus, het investeringsvehikel van de Russische miljardair en Lukoil-president Vagit Alekperov. Vorige maand zijn twee Russische leden van de raad van commissarissen van Heesen opgestapt.

Jachtenbouwer Oceanco heeft niet gereageerd op verzoeken om een reactie.

Rijke Russen zijn de op één na grootste kopers van jachten langer dan 40 meter. Alleen rijke Amerikanen kopen die boten nog vaker, zo staat in een rapport uit 2021 van vakblad SuperYacht Times. De jachtenbouw is ook een belangrijke industrie in Nederland. Heesen, Feadship, Damen Shipyards en Oceanco waren in 2020 nog goed voor een gecombineerde omzet van ongeveer 1,5 miljard euro.