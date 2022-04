EU-landen bespreken invoerverbod van Russische olie en kolen

De EU-ministers van Financiën bespreken nieuwe sanctiemaatregelen om het Russische regime te treffen, nadat bewijzen over gruweldaden tegen Oekraïnse burgers lijken toe te nemen. Volgens de Franse minister Bruno Le Maire ligt de optie van een invoerverbod op Russische olie en kolen op tafel, naast het versterken en uitbreiden van de bestaande sanctielijst tegen Rusland. De ministers, die bijeen zijn in Luxemburg, spreken via een videoverbinding met hun Oekraïnse collega voor informatie uit de eerste hand.

“We staan klaar en ik denk dat we binnenkort overeenstemming over nieuwe sancties kunnen bereiken”, zei Le Maire voor de vergadering, die hij voorzit. Op tafel liggen onder meer uitbreiding van handelsrestricties, de namen van nog meer personen, banken en bedrijven die banden hebben met het regime van de Russische president Vladimir Poetin en “de optie van olie en kolen”, aldus Le Maire. Daarover moeten de 27 EU-landen het unaniem eens worden.

Een importverbod op gas lijkt een stap te ver omdat die maatregel sommige EU-lidstaten harder dreigen te treffen dan Moskou. Daarnaast moeten er lacunes in de sanctiewetgeving worden aangepakt om te voorkomen dat sancties worden omzeild. Sinds eind februari heeft de EU vier sanctiepakketten goedgekeurd.

Ook vergaderen de ministers over de hoge energieprijzen en de gigantisch oplopende inflatie. “De prijsstijgingen wegen zwaar op het dagelijks leven van de burgers. We moeten daar een solide en op Europees niveau gecoördineerd antwoord op vinden”, aldus Le Maire.