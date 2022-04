Ook Albert Heijn introduceert verpakkingsvrij winkelen

Bij een Albert Heijn in Rotterdam is het sinds dinsdag mogelijk verpakkingsvrij te winkelen. De grootgrutter laat klanten zelf potten meenemen om die te vullen met bijvoorbeeld ontbijtgranen, quinoa of rijst. Volgens Albert Heijn wordt met het concept ingehaakt op de campagne van de overheid om het gebruik van onder andere wegwerpplastic te verminderen.

Albert Heijn is niet de eerste supermarkt die met herbruikbare potten werkt. Eerder was er al het initiatief van onlinewinkel Pieter Pot. Daar is het mogelijk om verschillende producten in potten en flessen te kopen of in duurzame verpakkingen. Dan gaat het van koek, snoep en chocolade tot kruiden, siropen en kattenvoer. In sommige grotere Jumbo-winkels bestaat al enkele jaren de mogelijkheid om ontbijtgranen uit een automaat te halen waardoor zelf een verpakking kan worden meegenomen om te vullen.

Albert Heijn wil het concept breder uitrollen. Naast het meebrengen van een eigen pot is het ook mogelijk om een pot of zak te kopen die kan worden hergebruikt. Bij voorverpakte producten als rijst en pasta die ook verpakkingsvrij te kopen zijn, komen labels te hangen om klanten op die mogelijkheid te wijzen.