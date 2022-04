Renault overweegt aparte beursnotering elektrische autodivisie

De Franse autofabrikant Renault onderzoekt naar verluidt een mogelijke opsplitsing van het concern. De activiteiten op het gebied van elektrische voertuigen zouden daarbij een aparte beursnotering kunnen krijgen.

De mogelijkheid van een omvangrijke verandering binnen het concern werd in februari al in grote lijnen geschetst door de autofabrikant. Tijdens een bijeenkomst vorige week met analisten gaven topmanagers, waaronder topman Luca de Meo en financieel bestuurder Thierry PiƩton, meer details over de timing van de plannen en de mogelijke betrokkenheid van een partner.

“Het managementteam blijft verkennende studies uitvoeren om het bedrijf in mogelijk twee onderdelen te splitsen”, schreven analisten van investeringsbank Stifel. De activiteiten op het gebied van elektrische auto’s zullen daarbij in een nieuw op te richten New Mobility-bedrijf worden gescheiden van het oude Renault, dat auto’s met verbrandingsmotoren produceert.

Ook volgens analisten van Exane BNP Paribas en JPMorgan liggen bij Renault “alle opties op tafel” over een mogelijke opsplitsing van het concern. Volgens de analisten heeft topman De Meo aangegeven dat een beursgang van de elektrische divisie in 2023 kan worden overwogen. De oude activiteiten zouden daarbij volgens de topman kunnen worden gecombineerd met die van een potentiĆ«le partner.

Een stap om Renault te splitsen zou niet alleen dienen om de aandacht af te wenden van een dure terugtrekking uit Rusland, maar ook om geld op te halen voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Renault verlaagde onlangs zijn prognoses vanwege de opschorting van zijn activiteiten in Rusland. Over eventuele ingrepen bij AvtoVaz, een Russisch dochterbedrijf van Renault, wordt nog nagedacht.

Renault is niet de enige autofabrikant die stappen zet om de elektrische tak af te scheiden van de rest van het bedrijf. De Amerikaanse concurrent Ford kondigde begin maart al aan een aparte divisie te vormen voor het maken van zijn elektrische auto’s. Het is volgens Ford wel de bedoeling dat de nieuwe tak onderdeel blijft van het concern. Sommige investeerders hebben er bij Ford, en ook bij General Motors, wel op aangedrongen om de elektrische divisie volledig op eigen benen te zetten. De waarde van deze divisies zou volgens hen dan beter kunnen worden benut.