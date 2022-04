Staalfabrikanten verliezen op Europese beurzen na sanctienieuws

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een klein verlies de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten onder andere nieuws over een nieuw sanctiepakket van de Europese Unie tegen Rusland. Daarbij ligt een importverbod voor Russische kolen op tafel. Staalfabrikant ArcelorMittal, die veel kolen verbruikt, was de grootste daler van de hoofdfondsen.

De Europese Commissie heeft voorgesteld de import van kolen uit Rusland volledig te verbieden. Het is een van de punten voor het vijfde sanctiepakket van de EU waarmee het landenblok de regering van president Vladimir Poetin wil straffen voor de inval in Oekraïne.

ArcelorMittal verloor ruim 4 procent en was daarmee de grootste verliezer in de AEX. Elders in Europa verloren staalfabrikanten ook. Salzgitter en ThyssenKrupp verloren in Frankfurt tot bijna 6 procent. Het Zweedse SSAB daalde ruim 1 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent lager op 736,02 punten, na eerder nog licht op winst te hebben gestaan. De MidKap klom 0,4 procent tot 1067,99 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot zo’n 1,5 procent. In Frankrijk speelde een tegenvallend cijfer over de industriële productie een rol. De beurs in Londen won 0,7 procent.

Verzekeraar NN Group steeg 2 procent dankzij een adviesverhoging door Morgan Stanley. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway dikte 2,2 procent aan.

ING daalde 1,1 procent. De bank brengt zijn particuliere klanten in Frankrijk onder bij Boursorama, een dochter van de Franse bank Société Générale. ING maakte vorig jaar al bekend de Franse consumentenmarkt te verlaten.

In de MidKap steeg SBM Offshore 3,9 procent. De maritiem dienstverlener heeft een overeenkomst gesloten voor het productie- en opslagschip (FPSO) One Guyana. Het bedrijf gaat het schip bouwen en installeren voor de kust van het Zuid-Amerikaanse land Guyana. Het schip zal eerst voor twee jaar worden gehuurd door Esso Exploration and Production Guyana, waarna de opdrachtgever eigenaar wordt van het schip.

De euro was 1,0920 dollar waard, tegen 1,0992 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 103,06 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper, op 107,40 dollar per vat