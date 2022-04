Tata Steel voorziet geen problemen bij invoerverbod kolen Rusland

Tata Steel, het staalconcern achter het hoogovencomplex in IJmuiden, voorziet geen problemen als de Europese Unie een invoerverbod instelt voor Russische kolen. Een woordvoerster laat weten dat het bedrijf onlangs al had besloten om de kolen voor de staalproductie voortaan niet meer uit Rusland te halen.

De Europese Commissie heeft in een voorstel voor een vijfde pakket EU-sancties tegen Rusland onder meer een invoerverbod voor Russische kolen op het oog. Dat zou de Nederlandse energievoorziening kunnen raken. Een groot deel van de in Nederland verbruikte steenkool komt namelijk uit het land van president Vladimir Poetin.

Tata Steel staat bekend als een grote afnemer van kolen. Maar het bedrijf heeft vanwege het conflict in Oekraïne de kolenleveringen uit Rusland al stopgezet en besloten om de brandstof voor de hoogovens voortaan uit andere landen te halen. Alleen van twee schepen die ten tijde van het besluit al uit Rusland onderweg waren met kolen, wilde het bedrijf de lading nog afnemen.

Nederland telt ook nog enkele kolencentrales voor het opwekken van elektriciteit. RWE, een van de eigenaren, laat weten nog niet te willen reageren omdat Brussel vooralsnog geen ban heeft doorgevoerd. Ook bij branchegenoot Uniper wordt erop gewezen dat nog niet zeker is wat de Europese Commissie precies gaat doen. Het energieconcern had eerder al besloten om leveringscontracten van kolen uit Rusland niet te verlengen. Het duurt nog even voordat er daadwerkelijk geen kolen meer uit Rusland afgenomen worden, maar een woordvoerster voorziet hoe dan ook geen problemen voor de leveringszekerheid. Uniper onderzoekt op dit moment alternatieven voor de Russische kolen.