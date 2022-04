Chinese techaandelen omlaag na rentevrees en nieuwe sancties

Chinese techaandelen hebben woensdag aan beurswaarde verloren op de aandelenmarkt in Hongkong. Beleggers werden voorzichtiger door opmerkingen van een kopstuk van de Federal Reserve over het Amerikaanse rentebeleid. Daarnaast komen de Verenigde Staten en hun bondgenoten met nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

Lael Brainard, lid van de raad van gouverneurs van de Amerikaanse centrale bankenkoepel, zei dinsdag op een conferentie dat de centrale bank sneller actie moet ondernemen om de hoge inflatie tegen te gaan. Zo moet volgens haar onder andere de balans vol opgekochte obligaties snel worden afgebouwd en moeten de rentes worden verhoogd. De opmerkingen zorgden al voor verliezen op de Amerikaanse techbeurs Nasdaq.

Op de beurs van Hongkong, die een dag eerder dicht bleef vanwege een feestdag, werden webwinkel Alibaba, techconcern Tencent en maaltijdbezorger Meituan tot 4 procent minder waard. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds een verlies van 1,2 procent. De hoofdindex in Shanghai steeg 0,1 procent. De Chinese overheid heeft de lockdown in de havenstad met 26 miljoen inwoners voor onbepaalde tijd verlengd omdat het aantal besmettingen blijft toenemen.

De activiteit in de Chinese dienstensector is in maart sterk gekrompen. De op een na grootste economie ter wereld krijgt klappen door de maatregelen die China neemt om de uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen. Het niveau van de activiteiten in de dienstensector is gedaald naar het laagste niveau sinds het begin van 2020, na de eerste uitbraak in Wuhan. De inkomsten uit toerisme zijn fors gedaald.

Ook elders in Azië daalden de beurzen. De Nikkei in Japan sloot de sessie met een min van 1,6 procent op 27.350,30 punten. De grote Japanse techinvesteerder Softbank leverde 2,6 procent in. In Australië verloor de All Ordinaries 0,5 procent en de Kospi in Seoul daalde 0,8 procent.